Jane Crummett (à direita) diz que perdeu 16 quilos em três meses comendo apenas sardinhas, um plano de dieta criado pela Dra. Annette Bosworth (à esquerda) - Reprodução/Youtube

Jane Crummett (à direita) diz que perdeu 16 quilos em três meses comendo apenas sardinhas, um plano de dieta criado pela Dra. Annette Bosworth (à esquerda)Reprodução/Youtube

Publicado 27/09/2024 09:35 | Atualizado 27/09/2024 09:38

Uma norte-americana, de 62 anos, afirma ter perdido 16 quilos após ter comido apenas sardinhas por mais de três meses.

Jane Crumett, que é uma terapeuta aposentada, luta contra dores extremas nos pés e inflamação, causadas pela doença fascite plantar, que dificulta caminhadas. Crummett chegou a pesar 108 quilos em seu máximo. Em maio deste ano, ela estava pesando 88 quilos.

Por isso, procurou a nutricionista Flórida Annette Bosworth, conhecida como "Dra. Boz", que passou uma dieta de 72 horas, somente baseada em sardinhas.

A mulher estendeu o tempo e decidiu seguir o novo modelo alimentar por mais dias. Ela perdeu cerca de 5,4 quilos nas duas primeiras semanas. Após perceber que a nova dieta havia dado certo, ela decidiu segui-la por três meses, fazendo com que perdesse 16 quilos no total. Jane come quatro latas do peixe por dia.

"As pessoas acham que sou completamente louca", disse Jane Crummett à médica no mês passado. A doutora possui um canal no Youtube.



Mulher come quatro latas de sardinha diariamente Pixabay

Na marca de 98 dias, no início deste mês, Crummett elogiou a dieta por restaurar sua energia, reduzir seu açúcar no sangue e aliviar sua dor. "Não estou passando fome", disse Crummett.

As sardinhas são ricas em proteínas, ácidos graxos ômega-3 benéficos para o cérebro , vitamina D e cálcio, além de serem relativamente baixas em calorias e mercúrio. O alimento, no entanto, não contém fibras e pode possuir excesso de sódio.