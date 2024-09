Veleiro ficou inutilizado e começou a entrar água no mar do Golfo do México - Reprodução/X/@USCGSoutheast

Publicado 27/09/2024 08:48 | Atualizado 27/09/2024 10:01

Um marinheiro e seu cachorro foram resgatados, nesta quinta-feira (26), no Golfo do México, após ficarem encalhados enquanto o furacão Helene continuava avançando em direção à terra.



O homem e o animal de estimação estavam a bordo de um veleiro, porém ele parou de funcionar e começou a entrar água, em meio ao mar revolto, gerando grande preocupação para o marinheiro.

Cachorro sendo resgatado Reprodução/X/@USCGSoutheast



Segundo o 'New York Post', o velejador enviou um pedido de socorro para Guarda Costeira, que foi até a localização do homem, a aproximadamente 40 km da costa da Ilha Sanibel, na Flórida.



