Libaneses lotam o Aeroporto Internacional de Beirute para deixar o paísAya Chmaytelli/AFP

Publicado 28/09/2024 14:15

O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados afirmou neste sábado que mais de 50 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria devido aos bombardeios israelenses.



"Mais de 50 mil libaneses e sírios que moravam no Líbano atravessaram a fronteira para a Síria até o momento para fugir dos bombardeios israelenses", afirmou o alto comissário Filippo Grandi na rede social X.



"Mais de 200 mil pessoas estão deslocadas dentro das fronteiras do Líbano" acrescentou.

Morte de Hassan Nasrallah

Israel matou líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah , em um bombardeio em Beirute, o que representa um duro golpe para o grupo pró-Irã e empurra o Líbano e todo Oriente Médio para um terreno desconhecido.A morte na sexta-feira (27) de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país e é uma grande vitória para Israel contra seu grande inimigo Irã e seis aliados na região."Sayed Hassan Nasrallah se uniu a seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o Hezbollah, aliado mais próximo do Irã, quase 20 horas após o bombardeio israelense.Nasrallah morreu ao lado de outros integrantes do grupo armado "em um traiçoeiro bombardeio sionista" na periferia sul da capital libanesa, reduto do movimento xiita, acrescentou o Hezbollah, sem revelar as identidades dos outros comandantes."Hassan Nasrallah está morto", afirmou uma fonte do Exército, Nadav Shoshani, na rede social X.