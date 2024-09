Fumaça sobe em paisagem após ataques a Beirute, capital libanesa - Nidal Solh/AFP

Publicado 29/09/2024 11:25

O Exército israelense anunciou que efetuou novos bombardeios neste domingo (29) contra depósitos de armas e infraestruturas do movimento islamista pró-Irã Hezbollah no Líbano.



"Nas últimas horas, caças atingiram alvos terroristas do Hezbollah no Líbano, incluindo lançadores de foguetes direcionados contra o território israelense, instalações de armazenamento de armas e locais de infraestrutura terrorista", afirmou o Exército em um comunicado.



Uma fonte das forças de segurança do Líbano, que pediu anonimato, relatou um novo ataque aéreo israelense neste domingo contra o subúrbio ao sul de Beirute.



A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou um "ataque violento efetuado por aviões de guerra israelenses", acrescentando que ambulâncias seguiram para o local. Uma testemunha disse à AFP que um foguete atingiu um edifício, que desabou.

Morte de líderes

Israel matou líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah , em um bombardeio em Beirute, o que representa um duro golpe para o grupo pró-Irã e empurra o Líbano e todo Oriente Médio para um terreno desconhecido.

A morte na sexta-feira (27) de Nasrallah, considerado o homem mais poderoso do Líbano, aumenta o risco de desestabilização do país e é uma grande vitória para Israel contra seu grande inimigo Irã e seis aliados na região.