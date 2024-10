Embaixada dos EUA e Israel pedem que população permaneça nos abrigos nesta terça - Reprodução/Ahmad Gharabli/AFP

Embaixada dos EUA e Israel pedem que população permaneça nos abrigos nesta terçaReprodução/Ahmad Gharabli/AFP

Publicado 01/10/2024 13:07

A Embaixada dos Estados Unidos em Israel recomendou nesta terça-feira, 1º de outubro, que cidadãos norte-americanos permaneçam em abrigos, dado o risco de ataque iraniano ao país nesta data. Segundo a instituição, cidadãos devem se afastar das fronteiras libanesa e síria com Israel, por risco de explosões.

Também nesta terça, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, transmitiu um comunicado à população local, pedindo que obedeçam as instruções do exército do país e se mantenham em segurança, em caso de ataque.

Mesmo assim, autoridades do Irã não confirmaram os planos de atacarem Israel nesta terça.

Além disso, nas últimas horas, as Forças Armadas de Israel (IDF) confirmaram que um novo ataque a míssil que mirava alvos do Hezbollah em Beirute, no Líbano, foi bem-sucedido.

Paralelamente, ataques do Hezbollah foram interceptados pelo sistema antimísseis de Israel, disse o IDF em seu canal do Telegram.