Barbas ficou preso no parachoque do carro e foi removido por mecânicos de uma oficina - Reprodução de vídeo

Barbas ficou preso no parachoque do carro e foi removido por mecânicos de uma oficinaReprodução de vídeo

Publicado 01/10/2024 14:04

Funcionários de uma oficina mecânica na Flórida resgataram um cachorro que foi atropelado por um carro e ficou preso dentro do para-choque por várias horas. Lenny Cruz, gerente da loja St. Lucie Battery & Tire, disse que uma mulher estava dirigindo tarde da noite quando viu um cachorro disparar na frente de seu veículo.

Veja o vídeo:





A mulher tinha certeza de que seu carro havia atingido o cachorro, mas quando ela saiu para procurar o animal, ele aparentemente havia desaparecido.



Somente 12 horas depois a mulher ouviu o cachorro fazendo barulho e descobriu que o canino estava dentro do seu para-choque.



"O cachorro entrou na frente do carro, bateu aqui, abriu-o. Ele voltou e o cachorro ficou preso ali dentro", disse Cruz à WPTV.



A mulher dirigiu cuidadosamente seu carro até St. Lucie Battery & Tire, onde um funcionário do St. Lucie Animal Care and Control foi chamado para ajudar no resgate.



Cruz postou um vídeo no Facebook mostrando sua equipe retirando o cão de seu esconderijo.



O cachorro, chamado Barbas, não apresentava ferimentos aparentes e estava andando normalmente, disse Cruz.



Juan Rangel, dono de Barbas, disse que o cão tem agido normalmente e de forma brincalhona desde que chegou em casa.



"É uma loucura, e só de ver os vídeos. Quer dizer, é inacreditável. Quer dizer, ele realmente é um milagre", disse Rangel.