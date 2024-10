Montana Mountain King (ou MMK) é uma ovelha clonada - Divulgação / Departamento de Justiça dos EUA

Publicado 03/10/2024 09:15

Arthur "Jack" Schubarth, um americano de 81 anos, foi condenado, nesta segunda-feira (30), a seis meses de prisão por liderar um esquema ilegal de criação de ovelhas híbridas gigantes em sua fazenda, localizada no estado de Montana, nos Estados Unidos.

Em março, Schubarth confessou ter participado, junto com outras cinco pessoas, do uso ilegal de material genético de uma ovelha da espécie Marco Polo, a maior do mundo, que foi contrabandeada para os EUA.

O material genético foi utilizado para criar embriões clonados, que o americano implantou em ovelhas de seu rancho. O resultado foi o nascimento de um carneiro macho, batizado de Montana Mountain King, com um chifre de mais de 1,5 metro e pesando mais de 136 kg.

O sêmen de Montana Mountain King foi vendido por Schubarth a três compradores no Texas. De acordo com registros judiciais, um residente de Minnesota levou 74 ovelhas ao rancho do americano para serem inseminadas. Esse tipo de prática aumenta o risco de introdução de doenças perigosas. Há registros de que pelo menos duas ovelhas de Schubarth morreram devido à doença debilitante de Johne, que se propaga com facilidade.

Schubarth é dono da Sun River Enterprises LLC, uma fazenda de "gado alternativa", como ovelhas da montanha, cabras da montanha e ungulados, de 215 acres. Nesses espaços, as pessoas pagam para caçar "animais-troféus".

O juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Brian Morris, afirmou ter enfrentado dificuldades ao aplicar a sentença devido à idade de Schubarth e à ausência de antecedentes criminais. Além de ser condenado a seis meses de prisão, Schubarth foi multado em US$ 20.000 (cerca de R$ 105 mil) e obrigado a pagar uma indenização de US$ 4.000 (aproximadamente R$ 20 mil) à Fundação US Fish and Wildlife.