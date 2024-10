Presidente do Equador, Daniel Noboa - Reprodução/Rodrigo Buendia/AFP

Publicado 03/10/2024

O Equador declarou estado de emergência em sete das 24 províncias do país diante do aumento da violência por parte de grupos de traficantes de drogas, de acordo com um decreto presidencial emitido nesta quinta-feira (3).

Devido a uma "grave comoção interna e conflito armado interno", o estado de emergência estará em vigor por 60 dias nas províncias costeiras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena e El Oro, assim como na província amazônica de Orellana e Quito, e na cidade mineradora de Camilo Ponce Enríquez (sul dos Andes).

O decreto considera que nessas áreas houve um "aumento das hostilidades, a prática de crimes e a intensidade da presença prolongada de grupos armados organizados".

A resolução inclui um toque de recolher de sete horas, a partir das 22:00 horas locais (0h em Brasília), nas cidades de Guayas, Los Ríos e Orellana, assim como em Ponce Enríquez.

O estado de exceção de 90 dias em seis províncias terminou em setembro.

Em sua guerra contra o crime organizado, o presidente Daniel Noboa tem declarado continuamente essa medida para suspender direitos como a liberdade de reunião e a inviolabilidade do lar.