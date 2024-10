O ataque aconteceu próximo à Westminster Academy, em Londres - Reprodução / Google Street View

O ataque aconteceu próximo à Westminster Academy, em LondresReprodução / Google Street View

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (3), suspeito de atacar dois jovens com ácido próximo à escola Westminster Academy, em Londres, Inglaterra, na última segunda-feira (30). Uma das vítimas, que tem 14 anos e era estudante da instituição, ficou com ferimentos graves e precisou passar por cirurgia, de acordo com o jornal britânico "Daily Mail".

O segundo alvo, um garoto de 16 anos que não estuda na escola onde o ataque aconteceu, teve ferimentos leves e recebeu alta do hospital. Uma professora de 27 anos que trabalha no colégio também teria sido atingida após correr para ajudar os adolescentes. Após exames, ela foi liberada do centro médico.

As circunstâncias e motivações da agressão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Metropolitana. "Estamos cientes das preocupações levantadas pela comunidade e das perguntas que estão sendo feitas sobre o contexto que cerca o incidente", afirmou o detetive superintendente Scott Ware, a cargo do caso.

"Temos trabalhado em estreita colaboração com nossos principais parceiros para fornecer apoio e garantias aos afetados", continuou o agente, que garantiu a presença de policiais nos arredores da Westminster Academy.

Familiares da jovem de 14 anos afirmaram à imprensa local que ela está assustada com o ocorrido e não quer voltar para a escola. "O hospital é um espaço seguro. Ela está recebendo toda a ajuda de que precisa e os médicos estão sendo muito solidários e todos estão sendo realmente prestativos e compreensivos", disse o pai.