Donald Trump lamenta que habitantes da região nunca aproveitaram a vista de frente para o marAFP

Publicado 07/10/2024 17:27 | Atualizado 07/10/2024 17:30

Donald Trump afirmou, nesta segunda-feira (7), que a Faixa de Gaza, bombardeada há um ano pelo Exército israelense, poderia se transformar em um lugar "melhor que Mônaco" em uma eventual reconstrução, se todo o potencial de sua localização no Mediterrâneo for aproveitado.



O locutor de rádio conservador Hugh Hewitt perguntou ao candidato republicano à Casa Branca e magnata do setor imobiliário se Gaza poderia rivalizar com Mônaco caso seja "reconstruída da maneira certa".



"Poderia ser melhor que Mônaco. Tem a melhor localização do Oriente Médio, a melhor água, o melhor de tudo", respondeu Trump.



O republicano contou que, quando "esteve ali", exclamou, "Uau!", e lamentou que seus habitantes locais "nunca aproveitaram" suas vistas de frente para o mar.



"Podia ser o lugar mais lindo. O tempo, a água, tudo, esse clima [...] Podia ser tão belo. Podia ser o melhor do Oriente Médio e um dos melhores lugares do mundo", opinou.

O candidato republicano fez essas declarações no primeiro aniversário dos ataques do Hamas a Israel que causaram 1.206 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado nos últimos dados oficiais israelenses.



De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, 41.909 pessoas morreram desde o início da guerra, a maior parte civis, números que são considerados confiáveis pela ONU.