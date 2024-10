Estátua foi exibida em um terreno ao lado de uma rodovia em Nevada - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/10/2024 19:32

Uma estátua de 13 metros de Donald Trump nu foi considerada "deplorável" pelos republicanos após ser exibida perto de Las Vegas. Ela foi exibida em um terreno ao lado de uma rodovia em Nevada e ainda não está claro quem está por trás da escultura. Os republicanos de Nevada consideram a imagem "deplorável" e "pornográfica".

Em um comunicado, o Partido Republicano de Nevada afirmou que "condena fortemente" a estátua do ex-presidente. Ela está pendurada em um guindaste e pesa cerca de 2.700 kg. O objeto deve ser levado a outras cidades como parte de uma turnê nacional."Enquanto as famílias dirigem por Las Vegas, são forçadas a ver essa marionete ofensiva, projetada intencionalmente para chocar, em vez de promover um diálogo significativo", disse o comunicado do partido, mencionando o nome de uma cidade essencialmente fundada para capitalizar com o jogo e o sexo.Os artistas por trás da imagem desejam permanecer anônimos. Eles disseram ao site americano ' The Wrap ' que a nudez de Trump foi "intencional, servindo como uma declaração ousada sobre transparência, vulnerabilidade e as personas públicas de figuras políticas". Disputas políticas sobre estátuas se acirraram e se tornaram uma característica da era Trump desde que ele venceu a presidência em 2016.Por exemplo, centenas de estátuas em homenagem à Confederação supremacista branca, que perdeu a Guerra Civil Americana, foram derrubadas nos estados do sul, onde a Confederação estava baseada, após uma série de assassinatos policiais que vitimaram americanos negros.A estátua de Trump e a ofensa que os republicanos sentiram por ela ganharam atenção dias após ele se vangloriar em um comício político em Wisconsin de seu "corpo lindo". A estátua foi retirada, com planos de ser levada para outros estados decisivos na eleição presidencial de novembro, na qual Trump busca retornar à Casa Branca como o candidato republicano.Ao mesmo tempo, uma imagem de quase cinco metros de altura da rival de Trump na corrida presidencial de novembro, Kamala Harris, foi colocada no United States Funhouse em West Hartford, Connecticut. A exibição é de Matt Warshauer, professor e historiador político da Central Connecticut State University, e compara Harris à Estátua da Liberdade.Warshauer disse que vê Harris – cuja estátua é ladeada por esqueletos e fantasmas de Halloween – não como "uma ameaça fundamental ao sistema". "Eu a vejo como uma força estável", disse ele.Um comunicado sobre a estátua sugere que esta pode ser a última exibição política anual de Warshauer. Ele declarou a peça como "o último ano do Halloween Político".