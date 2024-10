Apple lança o iPhone 16 - Divulgação

Publicado 07/10/2024 20:17 | Atualizado 07/10/2024 20:17

A Apple foi vítima de fraude nos EUA envolvendo a troca de iPhones falsificados por originais, com prejuízo de mais de US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões). Dois homens, ambos cidadãos chineses residentes em Maryland (EUA), foram condenados à prisão por seu envolvimento no esquema.

Entre 2017 e 2019, os dois receberam milhares de iPhones falsificados de Hong Kong. Depois de alterar os números de série e de IMEI, eles enviavam os aparelhos a lojas da Apple e provedores de serviços autorizados alegando que os dispositivos estavam com defeito e sob garantia. A empresa, acreditando que as solicitações de reparo eram legítimas, substituiu os iPhones falsos por originais. Os golpistas, então, vendiam os iPhones genuínos obtidos de forma fraudulenta, lucrando com a diferença de preço.