Joe Biden, presidente dos EUA - Ting Shen/AFP

Publicado 08/10/2024 08:14

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com os governantes de Alemanha, França e Reino Unido no sábado em Berlim para abordar os conflitos da Ucrânia e do Oriente Médio, informou uma fonte governamental alemã nesta terça-feira (8).

Esse encontro entre Biden e Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Keir Starmer acontecerá durante a visita do mandatário americano à Alemanha, onde chegará na quinta-feira.

Os dirigentes participarão de uma reunião de países aliados da Ucrânia na base militar americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha.

O encontro acontece em um momento crucial para a Ucrânia, antes das eleições americanas de novembro, que podem estremecer o apoio que ela recebe de um de seus principais aliados, Washington.

O candidato republicano, Donald Trump, critica os bilhões de dólares que os Estados Unidos investem em ajuda a Kiev, e defende uma política mais amigável com a Rússia.

Em relação à crise no Oriente Médio, os líderes europeus reiteraram seus apelos a um cessar-fogo em Gaza e na guerra entre o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah e Israel.

No sábado, Macron pediu a paralisação do envio de armas a Israel. Biden, por sua vez, se negou até agora a mudar sua política de apoio aos israelenses, para além da suspensão que fez em maio de uma entrega de bombas pesadas.