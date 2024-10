A democrata Jane Castor é prefeita de Tampa, localizada no estado da Flórida - Reprodução / Instagram

A democrata Jane Castor é prefeita de Tampa, localizada no estado da FlóridaReprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 09:34 | Atualizado 09/10/2024 10:02

A prefeita Jane Castor, de Tampa, cidade costeira da Flórida, Estados Unidos, que será atingida pelo furacão Milton, recomendou aos moradores para que saiam imediatamente das áreas de evacuação no município. Ela afirmou, ainda, que se a população decidir permanecer nestes locais, o pior pode acontecer. A tempestade está prevista para atingir a região nesta quarta-feira (9).

"Esse furacão é literalmente catastrófico. E eu posso dizer sem nenhuma dramatização que se você escolher ficar em uma das áreas de evacuação, você vai morrer", disparou Castor, que é democrata, em entrevista à "CNN", transmitida nesta segunda-feira (7).

"A mensagem número um é que você precisa se preparar, fazer o que você precisa fazer e sair das zonas de evacuação. Se esconda dos ventos e corra da água", continuou. Ela alertou sobre como o Milton tem previsão para ser mais intenso que o furacão Helena, que devastou a mesma área há apenas 12 dias.

Alerta máximo

A chegada do furacão Milton fez com que autoridades do estado da Flórida multiplicassem os pedidos de desocupação nas casas que devem ser afetadas. A previsão de duros impactos estruturais causados pelo fenômeno climático fez com que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adisse uma viagem para Berlim, capital da Alemanha, onde teria reuniões com líderes europeus.

Biden afirmou, na Casa Branca, que a tempestade que se aproxima é uma " questão de vida ou morte " e pediu que os moradores das áreas de evacuação deixem suas residências imediatamente. Ele conversou com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, que disse ter recebido total apoio do presidente.

O Milton está no maior nível da escala Saffir-Simpson, a categoria número cinco. Ela é um sistema de medição usada para classificar furacões a partir da intensidade dos ventos.



Segundo cientistas, a mudança climática provavelmente desempenha um papel na rápida intensificação destes ciclones. Isso porque as superfícies oceânicas mais quentes liberam mais vapor de água, o que dá às tempestades mais energia e, consequentemente, aumenta seus ventos.