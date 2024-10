Sean "Diddy" Combs - Divulgação

Sean "Diddy" CombsDivulgação

Publicado 09/10/2024 13:00 | Atualizado 09/10/2024 14:19

A advogada de uma das acusadoras de Sean "Diddy" Combs , Ariel Mitchell-Kid revelou em entrevista ao canal News Nation que o rapper e produtor teria misturado "Boa noite, Cinderela" a um lubrificante íntimo para abusar da suposta vítima. De acordo com a advogada, sua cliente foi obrigada a se despir para o magnata da música, que a ameaçava com uma faca.

"No processo, há uma parte em que [minha cliente afirma que] o sr. Combs a ameaçou com uma faca e a fez tirar suas roupas. Então, ele tirou uma substância líquida de uma pochete e esguichou nela, que inicialmente acreditava ser ácido, mas era lubrificante", conta Mitchell-Kid."Depois de ela estar coberta nesse óleo, o ataque começou", seguiu a advogada. "Durante esse ataque, seu corpo ficou mais e mais mole e ela não sabia dizer o que estava causando aquilo". Segundo Mitchell-Kid, sua cliente consumiu apenas um gole de água na casa de Combs. "Ela entendeu que seja lá qual era o líquido que era esguichado nela tinha algo que essencialmente a debilitou", explicou.Após pesquisa, Mitchell-Kid afirma que o lubrificante pode ser um condutor para gama-hidroxibutirato, droga usada como sonífero "Por isso ele estava banhando ela em lubrificante antes para facilitar o abuso. Era isso que estava baixando suas defesas."A advogada afirma ainda não ter visto nenhum caso similar entre as mais de 120 acusações levantadas . contra o rapper.