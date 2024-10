Palestinos carregam homem ferido após bombardeio em escola - Eyad Baba/AFP

Publicado 10/10/2024 08:54 | Atualizado 10/10/2024 09:54

O Crescente Vermelho palestino anunciou nesta quinta-feira (10) que 28 pessoas morreram em um bombardeio israelense a uma escola em Deir el Balah, no centro da Faixa de Gaza.

"As nossas equipes constataram 28 mortos e 54 feridos após o ataque do Exército de ocupação israelense contra a escola Rafida", afirmou a organização, referindo-se a um centro em Deir el Balah.

Este balanço foi ratificado pelo Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

O Exército israelense afirmou ter realizado um bombardeio aéreo "preciso" contra "terroristas (...) em um posto de comando" instalado em edifícios que anteriormente serviam de escola.

Sem fornecer o número de vítimas, disse que o local era usado "para planejar e executar ataques terroristas" contra as "tropas das Forças de Defesa de Israel" e o Estado.

O bombardeio desta quinta-feira foi o mais recente de uma série de ataques israelenses a edifícios escolares que abrigam palestinos deslocados em Gaza, onde o Exército israelense combate o Hamas há mais de um ano.

Em 26 de setembro, pelo menos 15 pessoas morreram em outro ataque a uma escola convertida em abrigo no campo de Jabaliya, no norte do enclave, segundo a agência local da Defesa Civil.

A campanha israelense em Gaza provocou a morte de pelo menos 42.065 pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

A guerra na Faixa eclodiu em 7 de outubro de 2023, após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel, no qual morreram 1.206 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses que incluem os reféns mortos em cativeiro.