Escola Elementar Northgate CrossingReprodução/Redes sociais

Publicado 10/10/2024 09:20

Dois professores da Escola Elementar Northgate Crossing foram afastados das salas de aula após suspeitas do uso de adesivos com melatonina nos alunos de quatro anos, uma substância que induz sonolência. Esse remédio é desenvolvido para maiores de 18 anos. O incidente ocorreu no Texas, nos EUA, e as informações são do New York Post.

Lisa Luviano, mãe de uma das alunas, percebeu o adesivo no dia 24 de setembro. A filha chegou em casa e mostrou o autocolante azul com uma lua, nuvens e estrelas, que a professora havia dado para a "hora de dormir".

"No dia seguinte, fomos à escola. Levamos as evidências até lá e fizemos um relatório. Dissemos que queríamos fazer acusações criminais se isso fosse algo verdadeiro", disse Luviano.

Após a denúncia, a escola continuou sem notificar os pais sobre o ocorrido. Lisa decidiu enviar um texto em massa avisando os outros responsáveis, que começaram a ligar para a escola e a denunciar o caso ao Serviço de Proteção à Criança.

As mães relataram alterações no comportamento dos filhos, como insônia e falta de apetite.

Na última terça-feira (8), duas semanas após Lisa ter relatado o incidente, a escola fez um anúncio formal aos pais.

"O Spring ISD está ciente das alegações de que dois membros da equipe da Northgate Crossing Elementary School supostamente administraram suplementos para dormir aos alunos em 24 de setembro. Esses membros da equipe foram imediatamente removidos da sala de aula e colocados em licença administrativa enquanto aguardam uma investigação em andamento pelo Departamento de Polícia do Spring ISD. O distrito leva a sério todas as alegações de má conduta do educador e tomará todas as medidas necessárias para garantir que nossos alunos sejam educados em um ambiente seguro e acolhedor", afirmou o distrito.

Os funcionários não foram identificados.