Acidente em mina no estado do Colorado deixou uma pessoa mortaReprodução / Site do Gold Mine Tour

Publicado 11/10/2024 10:01

Uma pessoa morreu e outras 23 foram resgatadas nesta quinta-feira (10), após falha no elevador de uma antiga mina de ouro no estado do Colorado, nos EUA. Elas ficaram presas a 300 metros de profundidade.



Equipes resgataram onze turistas na manhã de quinta-feira. Os outros 12 do grupo ainda ficaram presos no fundo do local por cerca de seis horas antes de serem salvos, na noite desta quinta.



"Estou aliviado que 12 das pessoas presas na mina Mollie Kathleen tenham sido resgatadas com segurança. Nossas mais profundas condolências à família e amigos do indivíduo perdido neste incidente", disse o governador do Colorado, Jared Polis, em um comunicado.

Para resgatar o último grupo, os socorristas trabalharam para garantir que o elevador funcionasse em perfeitas condições e assim pudessem trazer quatro de cada vez, declarou o xerife do condado de Teller, Jason Milesell.



Ainda segundo o xerife, entre os resgatados, havia duas crianças. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves, sendo atendidas pela equipe médica.



Jason Milesell disse ainda que as pessoas que estavam presas tinham água, cobertores, cadeiras e um rádio, para se comunicar com os socorristas.



A mina, que é um local de atração turística há cerca de 50 anos, já havia registrado um acidente em 1986, declarou o xerife. Na ocasião, duas pessoas ficaram presas em um elevador, mas nenhuma fatalidade foi relatada.



O site da excursão diz que o passeio tem duração de uma hora, numa experiência totalmente subterrânea que leva os visitantes pela mina de ouro da década de 1890.