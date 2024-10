Homem roubou bolsa da janela do apartamento de uma cliente - Divulgação / NYPD

Publicado 11/10/2024 09:29

Um entregador de comida roubou uma bolsa com cerca de U$S 10 mil (cerca de R$ 55 mil) em espécie na janela do apartamento de uma cliente no bairro de Bronx, em Nova York, Estados Unidos. O caso foi publicado pelo jornal "New York Post".

Câmeras de segurança flagraram o homem pegando o pertence, que estava no primeiro andar. As imagens foram divulgadas pela polícia local nesta quinta-feira (10) para identificar o criminoso.

Segundo a publicação, a vítima, que tem 27 anos, fez o seu pedido na madrugada do último dia 13 de setembro e solicitou que ele fosse deixado na janela. No entanto, o entregador colocou a comida na porta da residência, saiu do prédio e viu a bolsa. Foi quando ele a pegou e deixou o local.

O "New York Post" tentou contato com a "Uber Eats", empresa para qual o homem estava realizando o serviço, mas não obteve resposta até a reportagem ir ao ar.