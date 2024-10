Quebra-cabeça tridimensional precisa ser resolvido com uma pinça - Divulgação

Publicado 11/10/2024 10:43

O menor cubo mágico do mundo tem um preço inversamente proporcional ao seu tamanho. O famoso quebra-cabeça de seis lados com o menor tamanho é vendido no Japão por 777.777 ienes, algo em torno de R$ 29 mil.

A fabricante de brinquedos MegaHouse produziu a peça tão pequena que é necessária uma pinça para poder resolvê-la. O tamanho é de cerca de 5 milímetros cúbicos, algo em torno de um milésimo do tamanho de um cubo original.

A peça começou a ser comercializada no início de outubro e é vendida sob encomenda. Cada pedido vem com uma mensagem declarando-o como o "menor cubo mágico do mundo". O Guinness World Records confirmou a autenticidade da afirmação.



"O Cubo Mágico de 5 milímetros é o resultado da trindade de máquinas, ferramentas de corte e paixão dos jogadores", disse Kiyokazu Saito, presidente da Iriso Precision, a empresa usada para o corte de precisão, em um vídeo no site MegaHouse.

O lançamento do menor Cubo Mágico coincide com o 50º aniversário do Cubo Mágico original. A empresa começou a trabalhar na ideia em 2022.