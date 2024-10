Caso da morte da adolescente Amanda Overstreet chocou uma pequena cidade do estado do Colorado (EUA) - Reprodução

Publicado 14/10/2024 16:12

Partes de um corpo descobertas no início deste ano, em um freezer de uma casa no estado americano do Colorado, são de uma adolescente que não é vista há décadas, de acordo com as autoridades. Um legista confirmou que os restos mortais pertencem a Amanda Leariel Overstreet, que tinha 16 anos à época da morte, em 2005.

Overstreet sumiu, mas jamais foi declarada como desaparecida de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Mesa. A cabeça e as mãos da jovem foram descobertas em janeiro em um freezer deixado pelos antigos donos de uma casa, que foi vendida recentemente. Amanda era filha biológica dos antigos donos da casa e o resto do corpo não foi recuperado.

Depois que a casa foi vendida, os novos donos venderam alguns eletrodomésticos e móveis para se livrar de alguns itens que ainda estavam na casa quando a compraram. A pessoa que comprou o freezer encontrou os restos humanos e a polícia foi avisada.

As autoridades agora investigam as circunstâncias em torno do desaparecimento de Amanda e os testes forenses de evidências estão em andamento. O gabinete do xerife não compartilhou detalhes sobre a natureza das evidências ou testes, mas o legista disse que a morte está sendo investigada como homicídio.