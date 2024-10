Bandeira da ONU na sede, em Nova York - AFP

Publicado 16/10/2024 07:35

O ministro das Relações Exteriores do Irã alertou nesta quarta-feira (16) o secretário-geral da ONU, António Guterres, que seu país está preparado para dar uma resposta "decisiva" que Israel lamentará caso decida atacar a República Islâmica em represália aos lançamentos de mísseis.

O Irã disparou quase 200 mísseis contra Israel no dia 1º de outubro, uma retaliação ao assassinato de um de seus generais e de dois protegidos do país na região: o líder do Hamas palestino, Ismail Haniyeh, em julho em Teerã, e o chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute no mês passado.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, prometeu que o país responderá ao ataque com mísseis de maneira "mortal, precisa e surpreendente".

"O Irã, apesar de todos os esforços para proteger a paz e a segurança da região, está plenamente preparado para uma resposta decisiva a Israel em caso de ataque", afirmou o chefe da diplomacia do país, Abbas Araqchi, em uma conversa com Guterres, informa um comunicado divulgado pelo governo iraniano.

Durante a ligação telefônica, Araqchi também pediu às Nações Unidas que utilizem todos os seus recursos "para deter os crimes e agressões do regime israelense e enviar ajuda humanitária ao Líbano e Gaza".

O chanceler iraniano também conversou por telefone com seu homólogo francês Jean-Noël Barrot na terça-feira, segundo o ministério.

Durante a ligação, Araqchi destacou a necessidade de interromper os ataques israelenses no Líbano e pediu que Israel retire os "obstáculos" que impedem a distribuição de ajuda humanitária aos deslocados.

Na semana passada, Araqchi visitou Líbano, Síria, Arábia Saudita, Catar, Iraque e Omã para tentar reduzir a tensão.