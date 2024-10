Técnico do aeroporto Rail Khasanov estava preparando um avião da Ural Airlines para decolar quando a aeronave passou por cima dele e esmagou suas pernas - reprodução

Publicado 18/10/2024 15:19

Rail Khasanov, de 22 anos, funcionário técnico do aeroporto de Koltsovo, na Rússia, foi atropelado por um jato Airbus A320 de 78 toneladas e sobreviveu por milagre.



Khasanov preparava um avião da Ural Airlines para decolar quando foi atropelado e teve a perna direita completamente esmagada. Ele permaneceu totalmente consciente por sete minutos enquanto o peso do enorme jato o prendia ao chão.



Mas Rail foi levado às pressas para o hospital, onde foi colocado em coma induzido e sua perna amputada na altura do quadril.

"Uma roda enorme passou pela minha perna e parou. Nos primeiros segundos, pensei que fosse um pesadelo, mas não conseguia acordar. Não senti nenhuma dor no começo por causa do choque, mas então senti meus ossos estourarem. Fiquei totalmente consciente enquanto estava deitado sob o avião por sete minutos", disse.



Imagens aterrorizantes das câmeras de segurança mostram o trem de pouso do avião passando por cima da perna do técnico.

"Acordei e olhei ao redor e não parecia o paraíso. Eu podia ver que estava em tratamento intensivo com minha mãe ao lado da minha cama. Não tive pânico. Eu sabia, mesmo enquanto estava sob o avião, que minha perna não tinha esperança. Mas eu estava vivo, conversando, falando", lembra Rail.



Investigadores descobriram mais tarde que o piloto do Airbus A320 não esperou que ele se afastasse antes de começar a taxiar. Ele foi culpado pelo acidente e se ofereceu a dar a Rail 2 milhões de rublos (cerca de R$ 118 mil) em compensação como parte de um acordo pré-julgamento.



Rail ainda é funcionário da Ural Airlines e espera retornar ao trabalho assim que receber uma prótese na perna, mas não quer mais preparar aviões para decolagem.



"Às vezes é difícil o bastante em duas pernas. A empresa prometeu que vai encontrar um emprego para mim. Sei que terei que aprender algo novo", completou Rail.