Daniel Hagari, porta-voz do exército israelenseAFP

Publicado 20/10/2024 11:14

O Exército israelense anunciou, neste domingo (20), que bombardeou uma "base de comando" do Hezbollah e uma fábrica subterrânea de armas, em Beirute.



A aviação atacou "um centro de comando nas principais instalações dos serviços de inteligência do Hezbollah e uma fábrica subterrânea de armas", disse o Exército em comunicado.



Segundo a agência de notícias estatal libanesa ANI, os atentados atingiram os bairros de Haret Hreik e Hadath Beirut, redutos do movimento islamista pró-Irã, em guerra contra Israel.



Israel também anunciou que "eliminou" três altos funcionários do Hezbollah no sul do Líbano, onde lança bombardeios intensos contra o grupo armado xiita.

