Fala do governante foi muito criticada, sobretudo por integrantes de partidos de oposição ao seu governo - Divulgação

Fala do governante foi muito criticada, sobretudo por integrantes de partidos de oposição ao seu governoDivulgação

Publicado 22/10/2024 21:47

Em uma entrevista ao canal de notícias TN na noite do último domingo, 20, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que "adoraria colocar o último prego no caixão kirchnerismo com Cristina (Kirchner) dentro". Logo depois da declaração, a ex-presidente publicou um texto em sua conta no X, antigo Twitter, com o título "Então agora quer me matar também?" Em uma publicação em suas redes sociais na segunda-feira, 21, endereçada à Cristina Kirchner, Milei voltou a atacá-la, dizendo que ela não entendeu "uma simples metáfora".

No texto publicado em sua conta no X, Cristina disse que seria melhor, em vez de insultá-la, que Milei "encontrasse uma maneira de os argentinos voltarem a comer quatro vezes ao dia." Veja a postagem da ex-presidente abaixo.

A fala de Milei foi dada como resposta a uma pergunta do entrevistador a respeito das disputas internas do peronismo, principal opositor do seu governo, segundo o El País. "Não é um problema para mim, é um problema para a oposição", respondeu Milei. "Agora… há também uma parte mórbida e é que eu adoraria colocar o último prego no caixão do kirchnerismo, com Cristina (Kirchner) dentro", afirmou.

Na sequência de sua fala, Milei atacou a mídia. Segundo ele, independentemente do que ele falasse, ele seria criticado. Milei afirmou que houve uma campanha negativa contra ele e que isso ocorreu com a cumplicidade da mídia e de jornalistas, ainda de acordo com o El País.

A fala do governante foi muito criticada, sobretudo por integrantes de partidos de oposição ao seu governo. Um deles foi o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que classificou a fala como "desastrosa" e indigna de um presidente.

Novo ataque

Em uma publicação em suas redes sociais na segunda-feira, 21, Milei disse que não escreveu antes para Cristina por estar "ocupado resolvendo questões muito importantes para o bem-estar dos argentinos de bem."

Ele voltou a atacá-la, dizendo que Cristina tinha dificuldades em entender uma "simples metáfora". Milei ainda elencou alguns números que ele considera positivos de seu governo. Ao final do texto, ele diz que as publicações de Cristina contra ele "expõem sua ignorância e incompetência para liderar os destinos de um país." Veja a postagem abaixo.