Eminem declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris nestas eleições - Reprodução/X

Publicado 23/10/2024 08:17 | Atualizado 23/10/2024 08:42

O rapper norte-americano Eminem declarou seu voto na vice-presidente Kamala Harris para assumir a Casa Branca nesta terça-feira (22). A fala aconteceu durante um comício em Detroit, cidade onde o artista passou parte de sua infância e adolescência, no estado de Michigan.

Durante sua demonstração de apoio, Eminem falou sobre a relação que tem com o local onde o comício foi realizado e a importância dele nesta eleição. Michigan é um dos 'estados indecisos' que, por conta do formato das eleições norte-americanas, pode ser uma peça-chave para o resultado final.

"Eu estou aqui hoje por alguns bons motivos. Como a maioria sabe, cidade de Detroit e o estado do Michigan importam muito pra mim. Nessa eleição, os holofotes estão sobre nós mais do que nunca". discursou.

Em seguida, o rapper pediu para que os moradores do estado votassem e não tivessem medo de expressar suas opiniões. Ele valorizou a importância da liberdade e disse que acredita que este valor estaria protegido caso a democrata seja eleita presidente. O artista entrou para falar ao som de seu hit "Not Afraid", que significa "Não tenho medo".

"Eu acho importante usar nossa voz, então eu encorajo todos a votarem por favor. Eu também acho que as pessoas não deveriam ter medo de expressar suas opiniões. Eu não acho que na América as pessoas deveriam estar preocupadas com retaliação", opinou.

"Eu acho que a vice-presidente Harris apoia um futuro neste país onde essas e outras liberdades serão apoiadas", disse o artista.

Em seguida ele chamou o ex-presidente Barack Obama para discursar. Após o evento, Eminem publicou uma foto ao lado do político, que foi eleito em 2008 e reeleito em 2012, com uma transcrição do discurso que fez. O rapper desativou os comentários.

Eminem ao lado de Barack Obama, que presidiu o país de 2009 a 2016 Reprodução/X



Trump e a vice-presidente Kamala Harris estão tecnicamente empatados nas pesquisas e tentam atrair os eleitores indecisos, os negros e os latinos para somar votos. As eleições estão marcadas para o dia 5 de novembro.