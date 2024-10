Rússia está se esforçando para manter suas ofensivas custosas na Ucrânia - Reprodução

Rússia está se esforçando para manter suas ofensivas custosas na UcrâniaReprodução

Publicado 23/10/2024 17:18

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmou nesta quarta-feira, 23, que a Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia para se juntar à luta contra a Ucrânia, uma grande mudança no esforço de Moscou para vencer a guerra. A própria Ucrânia e a Coreia do Sul já haviam feito o mesmo alerta, mas pela primeira vez os americanos confirmaram a informação. Austin chamou a presença de Pyongyang de uma escalada muito séria que teria ramificações tanto na Europa quanto na Ásia.

"O que exatamente eles estão fazendo? Resta saber", disse o secretário a jornalistas em uma base militar na Itália após uma viagem à Ucrânia. Ele não deu detalhes sobre o número de tropas já lá ou o número esperado para chegar. Segundo Austin, a necessidade do presidente Vladimir Putin por mercenários norte-coreanos soa como um sinal de desespero.

"Isso é uma indicação de que ele pode estar em mais apuros do que a maioria das pessoas percebe," disse. "Ele foi mendigar logo no início para conseguir armas adicionais e materiais da RDPC", continuou, usando a abreviação para República Popular Democrática da Coreia, "e depois do Irã, e agora ele está fazendo uma jogada para conseguir mais pessoas".

Mas ele disse que não tinha visto evidências de que as tropas estavam se movendo em direção à Ucrânia. Os oficiais ucranianos insistem que estão a caminho, e o ministro da defesa da Ucrânia foi citado nesta quarta dizendo que esperava ver tropas norte-coreanas em Kursk, o território russo que a Ucrânia ocupou, nos próximos dias.

A declaração de Austin veio quando funcionários da inteligência americana disseram que estavam se preparando para liberar um rico material de inteligência, incluindo fotografias de satélite, que mostram navios de tropa se movendo da Coreia do Norte para áreas de treinamento em Vladivostok na costa leste da Rússia e outro território russo mais ao norte.

Durante duas semanas, houve relatórios dos movimentos, alimentados pelos governos ucraniano e sul-coreano, de que mais de 12.000 norte-coreanos estavam treinando para lutar ao lado de soldados russos.

Oficiais americanos disseram que estimam que 2.500 tropas norte-coreanas foram despachadas. Mas não fizeram nenhuma estimativa de quantos mais poderiam seguir, ou mesmo como eles se sairia em território que os recrutas norte-coreanos nunca lutaram e em meio a colegas combatentes que falam uma língua diferente.

Não houve comentário imediato do Kremlin. A Rússia negou relatórios anteriores sobre a presença de tropas norte-coreanas. Mas Moscou está se esforçando para manter suas ofensivas custosas na Ucrânia sem desestabilizar a sociedade russa. Funcionários dos EUA estimam que a Rússia está recrutando 25.000 a 30.000 novos soldados por mês, apenas o suficiente para substituir os mortos e feridos. Alguns analistas militares acreditam que o Kremlin terá dificuldades em manter esse ritmo sem recorrer a outra rodada de mobilização impopular.

Para evitar o custo político de um recrutamento, o governo russo recorreu a táticas de recrutamento cada vez mais heterodoxas. Muitas regiões russas aumentaram significativamente os bônus de inscrição pagos a soldados voluntários e expandiram o recrutamento de prisões e de nações pobres como Cuba e Nepal.

No entanto, tanto especialistas em Rússia quanto em Coreia do Norte chamaram a chegada das tropas norte-coreanas de um momento decisivo. Desesperado para não causar ressentimentos domésticos sobre as enormes baixas que a Rússia sofreu - mais de 600.000 mortos ou feridos, estimaram recentemente funcionários americanos - Putin está agora buscando por forças mercenárias, fornecidas pelo mesmo país que lhe vendeu mais de um milhão de rodadas de artilharia, muitas delas defeituosas.

Para Kim Jong-un, o líder norte-coreano, a guerra na Ucrânia foi um caminho para sair do isolamento geopolítico. Pela primeira vez em décadas, o Norte tem ativos que uma grande potência está disposta a pagar.

Seu plano de longo prazo, dizem os especialistas, pode ser melhorar o alcance de seus mísseis balísticos intercontinentais. Ele está ansioso, acreditam as agências de inteligência americanas, para deixar claro que seu arsenal de armas nucleares é capaz de atingir cidades americanas.

"Esta é a verdadeira 'parceria sem limites'," disse Victor Cha, um especialista em Coreia do Norte no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais que foi membro do Conselho de Segurança Nacional do Presidente George W. Bush. "Estamos em uma era totalmente diferente se soldados norte-coreanos estiverem morrendo por Putin. Isso aumentará a exigência quando Kim fizer demandas, e Putin lhe dará o que ele quiser."

Em comentários a jornalistas na segunda-feira, 21, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, procurou retratar a presença da Coreia do Norte como uma tentativa de Putin de evitar uma mobilização impopular. "Eu não diria que eles ficaram sem pessoal," disse o líder ucraniano sobre a Rússia. "No entanto, a relutância em mobilizar seu próprio povo certamente está aumentando, e há formatos para mobilizar tropas norte-coreanas. Isso definitivamente está acontecendo."

"Isto indica que as consequências desta guerra já estão impactando a sociedade russa," ele acrescentou.

Um dos mistérios centrais em que as agências de inteligência americanas e sul-coreanas estão focadas é saber o que Kim pode estar recebendo em troca por contribuir com tropas.

Até agora, dizem os oficiais, não há um quid pro quo claro na transação; os Estados Unidos não captaram inteligência sugerindo que a Rússia concordou em pagar pelos mercenários, ou fornecer óleo ou tecnologia militar muito necessária em troca. Mas houve relatos de cooperação aumentada em tecnologia de mísseis, e nessa arena, Kim tem algumas necessidades muito específicas.

Ele tem tentado demonstrar que seus mísseis balísticos intercontinentais têm alcance para atingir os Estados Unidos - um objetivo que a Coreia do Norte tem desde que começou seriamente a trabalhar em seu programa de armas nucleares no início dos anos 80.

Conforme os mísseis de Kim se tornaram mais precisos, ele conduziu testes de voo que os fizeram voar em arcos altos no espaço e caíram no Pacífico. Mas ele ainda não realizou um teste através do Pacífico, um que também pudesse demonstrar que suas ogivas poderiam sobreviver ao intenso calor e vibração de reentrar na atmosfera - um desafio que afligiu os programas de mísseis americanos e soviéticos nos anos 50.

"Kim pode acreditar que indo tão longe por Putin significará que ele pode elevar o teto do que quer em troca, possivelmente tecnologia de ponta para ICBMs e submarinos nucleares," disse Cha. "Ambos são objetivos declarados do programa."

Putin, sugerem funcionários da inteligência americana, também pode ter um motivo para cooperar. Com a administração Biden gradualmente permitindo que mísseis fabricados nos EUA sejam disparados em território russo pelas forças ucranianas, alguns funcionários superiores acreditam, o russo tem todo incentivo para ajudar a Coreia do Norte a mostrar que poderia ameaçar o território americano.

Outro mistério é como a China está reagindo aos novos acordos do Norte com a Rússia. A inteligência dos EUA concluiu que os oficiais chineses agora querem garantir que a Rússia vença em seu conflito com a Ucrânia, demonstrando que o Ocidente, com todo o seu poder de fogo, não pode prevalecer longe de suas costas.

Mas a Coreia do Norte sempre foi altamente dependente de Pequim, e a movimentação de Kim para aproveitar a necessidade da Rússia por munição e tropas é presumivelmente indesejável em Pequim. A China permanece o fornecedor crítico de óleo de Pyongyang, e seu principal parceiro comercial. E às vezes usou essa alavanca para insistir que Kim não crie instabilidade ou conflito na Ásia.

Agora, o fornecimento de tropas ameaça tudo isso. Mas até agora, dizem os oficiais, eles não captaram evidências de que a China está expressando seu descontentamento.

Autoridades sul-coreanas temem que a Rússia possa recompensar a Coreia do Norte dando a ela tecnologias de armas sofisticadas que poderiam impulsionar seus programas nucleares e de mísseis que têm como alvo a Coreia do Sul. Seul disse na terça-feira que consideraria fornecer armas à Ucrânia em resposta ao envio de tropas.