A jovem foi encontrada morta dentro de grande forno de padaria da loja Walmart no Cánada - Reprodução / GoFundMe

Publicado 24/10/2024 12:44

Uma mãe encontrou sua filha "cozida" até a morte dentro de um forno na empresa Walmart em Halifax, no Canadá, local onde trabalhava a jovem. As informações são do New York Post.



A mulher achou os "restos carbonizados" de sua filha, Gursimran Kaur, de 19 anos, na noite de sábado (19), em um grande forno de padaria da empresa. Elas trabalharam juntas na loja nos últimos dois anos.



A mãe ficou preocupada quando não recebeu notícias da jovem por mais de uma hora, já que estavam acostumadas a verificar os setores juntas.



Outras colegas de trabalho acreditavam que Kaur provavelmente estava atendendo algum cliente na loja. E, por isso, não se preocuparam no primeiro momento.



Após não conseguir contatar a filha, ela começou a procurar na loja quando abriu a porta do forno, depois de um funcionário notar um "vazamento" vindo da área, e encontrou a jovem.



"Imagine o horror que sua mãe experimentou, que abriu o forno", escreveu um porta-voz da família em uma página de arrecadação de fundos.



As autoridades locais continuam as investigações do caso. Ainda não está claro se houve crime, disseram os policiais.



"A investigação está em andamento. Ainda estamos trabalhando com a Saúde e Segurança Ocupacional e o escritório do médico legista. Estamos permitindo que eles façam sua parte para que não haja atualizações neste momento", disse o policial Martin Cromwell, da Polícia Regional de Halifax, ao The Post por telefone na manhã desta quinta-feira, 24.



A empresa disse que esta trabalhando com os policiais e "por respeito a associada e sua família, não pode fornecer nenhuma informação adicional".