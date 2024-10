Policiais mexicanos continuam as investigações para encontrar o autor do atentado - FRANCISCO ROBLES / AFP

Policiais mexicanos continuam as investigações para encontrar o autor do atentadoFRANCISCO ROBLES / AFP

Publicado 24/10/2024 12:40

Três policiais ficaram feridos, uma em estado grave, nesta quinta-feira (24), pela explosão de um carro-bomba em frente a uma delegacia na localidade de Acámbaro, no estado mexicano de Guanajuato (região central), que se viu abalado pela violência ligada ao crime organizado.

"Atentado com carro-bomba do lado de fora do edifício de segurança pública de Acámbaro, há 3 policiais feridos, dos quais uma feminina que foi enviada em estado grave a um hospital e dois masculinos com lesões superficiais", disse em suas redes sociais a secretaria de Segurança Pública de Acámbaro.

A agência acrescentou que nenhum civil ficou ferido na explosão, que causou danos à delegacia de polícia, a quatro casas e a sete veículos.

Guanajuato, um próspero centro industrial que também abriga alguns destinos turísticos populares, é atualmente considerado o estado mais violento do México, de acordo com as estatísticas oficiais de homicídios.

O estado abriga grandes fábricas de montagem, como a Mazda e a General Motors, além de outros setores importantes que produzem principalmente para exportação.

Em 4 de outubro, os corpos de 12 pessoas assassinadas foram encontrados em diferentes partes da cidade de Salamanca, em Guanajuato.

Um dia antes, quatro pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas em um ataque a um centro de internação para viciados na mesma cidade.

A violência criminosa é consequência do conflito entre o cartel local de Santa Rosa de Lima e o cartel de Jalisco Nueva Generación, um dos grupos criminosos mais poderosos do país.

O estado - governado pelo conservador PAN - registrou 1.863 homicídios até o momento este ano e cerca de 2.787 pessoas desaparecidas, de acordo com os números oficiais.

É uma das regiões onde o governo da nova presidente Claudia Sheinbaum anunciou que buscará reduzir os índices de violência.

Em 8 de outubro, ela apresentou sua estratégia de segurança, que inclui o fortalecimento da Guarda Nacional, o combate às causas da violência, como a pobreza, o trabalho de inteligência e a colaboração com os governos locais.

O México, atingido por uma espiral de violência ligada ao crime organizado, registrou mais de 450.000 assassinatos desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma controversa operação militar antidrogas.