Presidente da França, Emmanuel Macron - AFP

Publicado 24/10/2024 16:05 | Atualizado 24/10/2024 16:06

A França se comprometeu a fornecer um pacote de 100 milhões de euros (US$ 108 milhões) para o Líbano nesta quinta-feira, 24. O presidente Emmanuel Macron disse que uma "ajuda maciça" é necessária para apoiar o país, após a guerra entre militantes do Hezbollah e Israel deslocou um milhão de pessoas, matou mais de 2.500 e aprofundou uma crise econômica.

"A curto prazo, é necessária uma ajuda maciça para a população libanesa, tanto para as centenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra quanto para as comunidades que as acolhem", declarou Macron.

Os organizadores franceses esperam que as promessas financeiras de ajuda humanitária dos participantes atinjam os US$ 426 milhões que as Nações Unidas dizem ser urgentemente necessários. Macron condenou Israel por continuar suas operações militares no Líbano, "no sul, em Beirute, em outros lugares, e que o número de vítimas civis continua aumentando", e reiterou seu apelo por um cessar-fogo.