Antonio Cicero morre aos 79 anosReprodução do Instagram

Publicado 24/10/2024 14:16 | Atualizado 24/10/2024 15:19

Rio - O corpo do poeta, compositor e filósofo Antonio Cicero foi cremado na Suíça, informou a assessoria da Academia Brasileira de Letras, nesta quinta-feira (24). A cerimônia de cremação ocorreu de forma privada, sem qualquer tipo de solenidade pública.

Em homenagem ao acadêmico, a ABL realizará hoje, às 16h, a "Sessão da Saudade", um tributo restrito a membros da instituição.

No texto, o poeta relatou as dificuldades em sua vida devido ao diagnóstico de Alzheimer e explicou a decisão pela eutanásia. No desabafo, ele comentou que gostaria de falecer "com dignidade".



Antonio Cicero tornou-se imortal na Academia Brasileira de Letras (ABL) no dia 10 de agosto 2017. Ele ocupava a cadeira 27, que antes foi do ex-ministro Eduardo Portella.