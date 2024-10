Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante cúpula do Brics - Alexander Nemenov/AFP

Vladimir Putin, presidente da Rússia, durante cúpula do BricsAlexander Nemenov/AFP

Publicado 24/10/2024 14:07 | Atualizado 24/10/2024 14:54

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou nesta quinta-feira (24) as declarações "sinceras" de Donald Trump, candidato republicano às eleições presidenciais americanas de novembro, sobre o seu desejo de pôr fim ao conflito na Ucrânia.



Trump "falou sobre querer fazer todo o possível para acabar com o conflito na Ucrânia. Acho que são declarações sinceras. E declarações como esta, de onde quer que venham, nós acolhemos, é claro", disse Putin em coletiva de imprensa durante a cúpula dos Brics em Kazan.

O político russo também fez um aceno para os norte-americanos e explicou que as relações entre as nações vão depender dos comportamentos de Washington após as eleições presidenciais.

"O desenvolvimento das relações russo-americanas depois das eleições dependerá dos Estados Unidos. Se eles estiverem abertos, nós também estaremos. E se eles não quiserem, não há problema", declarou Putin em coletiva de imprensa no final da cúpula dos Brics em Kazan.