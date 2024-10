A causa da morte de Ron Ely não foi confirmada - Reprodução / Facebook

A causa da morte de Ron Ely não foi confirmadaReprodução / Facebook

Publicado 24/10/2024 13:15

O ator Ron Ely, conhecido por interpretar Tarzan na série do canal americano "NBC" de 1966 a 1968, morreu aos 86 anos na Califórnia, Estados Unidos. A informação foi compartilhada pela filha do artista, Kirsten Ely, nas redes sociais nesta quarta-feira (23). A causa da morte não foi revelada.

fotogaleria

"Meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Ele foi ator, escritor, treinador, mentor, homem de família e líder. Criava uma onda poderosa de influência positiva por onde passava. O impacto que ele teve nas pessoas é algo que nunca vi em mais ninguém – havia algo verdadeiramente mágico nele. Era assim que o mundo o conhecia", diz o desabafo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por K I K I E L Y (@blonderambitions)

Ron nasceu em 21 de junho de 1938. Ele participou de filmes como o musical "Ao Sul do Pacífico" (1958) e "Doc Savage: O Homem de Bronze" (1975), além das sitcoms "Os Muitos Amores de Dobie Gillis" (1959-1963) e "Como Agarrar um Milionário" (1953).

No entanto, foi o seu papel em "Tarzan" que o imortalizou na indústria do entretenimento. Na trama, o personagem, que havia saído da floresta, decide deixar a vida urbana e voltar ao local em que foi criado.

"Meu maior conforto é saber que meu pai está com minha mãe e meu irmão. Mas essa também é minha maior tristeza, porque sinto tanta falta deles que isso está gravado na minha alma. Levarei com orgulho todas as minhas partes favoritas deles – amorosamente fixadas no meu coração – até que nos encontremos novamente", concluiu Kirsten.