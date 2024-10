'Estranha criatura' com asas e chifres foi flagrada por uma câmera de segurança do zoo de Bristol, na Inglaterra - Reprodução de vídeo

'Estranha criatura' com asas e chifres foi flagrada por uma câmera de segurança do zoo de Bristol, na InglaterraReprodução de vídeo

Publicado 25/10/2024 15:44

O Zoológico de Bristol, na Inglaterra, pede a ajuda do público para identificar uma "misteriosa criatura" com asas e chifres que foi flagrada por uma câmera de trilha em uma área florestal.

"Nossa equipe de Conservação fez a descoberta ao olhar imagens de visão noturna de armadilhas fotográficas instaladas no habitat premiado onde ursos e lobos vivem ao lado de carcajus e linces", informou o zoológico em seu site. "Após analisar as imagens, eles disseram que a criatura parece ter quatro pernas e não se parece com nada que eles já tenham visto antes."

Muitos observadores disseram que o animal na foto parece ser um cervo Muntjac, mas funcionários do zoológico expressaram ceticismo em uma postagem no Facebook, publicando a foto da criatura misteriosa lado a lado com a foto de um cervo.

Muitos comentários disseram que as "asas" e o "chifre" da criatura podem ser provavelmente o resultado da exposição da câmera capturando as orelhas do animal diversas vezes enquanto ele se movia.

"A visão dessa criatura mítica é um mistério para nós aqui no Bristol Zoo Project e tem sido uma grande inspiração para a trilha de Halloween deste ano. A Escócia tem o monstro de Loch Ness e Cornwall tem a Besta de Bodmin Moor. Talvez tenhamos descoberto um mítico semelhante aqui em Bristol?", brincou Rosie Sims, gerente de mídias do zoológico.