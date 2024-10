Danny Sheehan fez uma série de afirmações ousadas sobre alienígenas em nosso planeta - Reprodução de vídeo

Danny Sheehan fez uma série de afirmações ousadas sobre alienígenas em nosso planetaReprodução de vídeo

Publicado 28/10/2024 16:55

Se depender do que relata Danny Sheehan, os extraterrestres estão entre nós há muito tempo. E mais: possuem uma base 'secreta' protegida por militares dos EUA. A última de Sheehan deixou os fãs de OVNIs alvoroçados: segundo ele, uma base alienígena opera a todo vapor no estado do Arizona.

Em entrevista a um podcast, Sheehan, que é advogado e conhecido nas redes por suas teorias da conspiração, ele fez uma série de alegações bombásticas sobre as possíveis localizações de duas bases com centenas de OVNIs vistos "entrando e saindo delas", e que alienígenas estão roubando óvulos e espermatozoides humanos.



Sheehan afirmou que uma das bases fica em uma área remota, sem a presença de humanos, e que vários seres bem diferentes dos humanos já foram flagrados por lá.



"Há uma base lá onde as naves estão, há várias delas no alto das montanhas em áreas remotas do planeta e elas estão aqui agora e estão extraordinariamente angustiadas com o estado das coisas", disse.



Ele se refere aos alienígenas como 'pessoas louva-a-deus' e que é bem provável que o povo extraterrestre possua um armamento muito avançado. Sheehan também afirmou que há militares dos EUA por toda a base da montanha que acompanham as idas e vindas de grandes triângulos entrando e saindo.



"Eles são enormes, com mais de dois metros de altura, extraordinariamente magros, magros, meio curvados e lembram às pessoas um louva-a-deus... Eles também são chamados de 'insectoides'. Sempre que são vistos com cinzas altos, eles parecem estar no comando... dando comandos telepáticos", garantiu Sheehan, que afirmou que avistamentos de OVNIs foram relatados em 2018 por pessoas que foram abduzidas pelos alienígenas.

Semana passada, Sheehan afirmou que uma base secreta de OVNIs fica sob o leito marinho da Ilha de Guadalupe, no litoral da Califórnia.