Wang Haoze, de 34 anosAFP

Publicado 29/10/2024 08:26 | Atualizado 29/10/2024 09:07

A única mulher engenheira espacial da China integrará a nova tripulação de três astronautas que partirá nesta semana em direção à estação orbital Tiangong, anunciou Pequim nesta terça-feira (29).



A missão Shenzhou-19 deve decolar com três astronautas às 4h27 de quarta-feira (17h27 de Brasília nesta terça-feira) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, informou a Agência Espacial Tripulada da China (AETC).



A tripulação contará com a presença de Wang Haoze, 34 anos, que a segundo a agência é a única mulher engenheira espacial do país. Ela também será a terceira mulher chinesa a participar em uma missão tripulada.



"Como todo mundo, sonho em ir para a estação espacial para dar uma olhada", disse Wang à imprensa o lado de seus colegas de tripulação



"Quero completar meticulosamente cada tarefa e proteger o nosso lar no espaço", acrescentou.



Experimentos

A nova equipe da estação espacial fará experimentos que visam a ambiciosa meta do programa espacial chinês de levar astronautas à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base lunar.



A equipe, liderada por Cai Xuzhe, deve retornar à Terra "no final de abril ou início de maio do próximo ano", informou o vice-diretor da AETC, Lin Xiqiang, em entrevista coletiva.



Cai, um ex-piloto da Força Aérea de 48 anos, já visitou a estação espacial Tiangong, como parte da missão Shenzhou-14 de 2022.



"Ao ser escolhido para a nova tripulação, com uma nova função, enfrentando novas tarefas e desafios, sinto a honra da minha missão com grande responsabilidade", disse Cai.



O veterano acrescentou que a tripulação está "totalmente preparada mental, técnica, física e psicologicamente" para a missão.



O terceiro tripulante é Song Lingdong.



A atual tripulação da estação espacial Tiangong deve retornar à Terra no dia 4 de novembro, depois de completar os procedimentos de transferência com os novos astronautas.



O programa espacial chinês já enviou sondas robóticas para Marte e à Lua.



A estação Tiangong, que tem uma tripulação de três astronautas que são trocados a cada seis meses, é a joia da coroa do programa espacial chinês.



A missão Shenzhou-19 realizará vários experimentos na estação, incluindo alguns com "tijolos" produzidos como componentes que imitam o solo lunar, segundo a televisão estatal CCTV.



Os objetos serão testados para determinar como se comportam sob condições extremas de radiação, gravidade, temperatura e outros cenários.



A China investiu bilhões de dólares no desenvolvimento de um programa espacial comparável aos dos Estados Unidos e da Rússia.