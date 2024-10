Agora nomeado líder, Naim Qassem já era figura mais pública de Hezbollah - AFP

Publicado 29/10/2024 08:30

O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou nesta terça-feira (29) a designação de seu número dois, Naim Qassem, para suceder o falecido líder Hassan Nasrallah, que morreu em de setembro em um ataque israelense na periferia sul de Beirute.

"O Conselho da Shura (órgão dirigente do movimento) concordou em eleger o xeque Naim Qassem como secretário-geral do Hezbollah", afirma um comunicado divulgado pelo grupo islamista xiita que está em guerra contra Israel.

Inicialmente, Hashem Safieddine, o líder do Conselho da Shura, era apontado como o sucessor de Nasrallah, mas ele morreu em outro ataque israelense no sul da capital libanesa.

Qassem, 71 anos, foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982 e era o vice-secretário-geral do movimento político-militar desde 1991, um ano antes de Nasrallah assumir a liderança. Ele nasceu em Beirute em 1953, em uma família procedente de Kfar Fila, na fronteira com Israel.

Naim Qassem era o dirigente com o maior cargo no grupo que continuava aparecendo em público desde que Nasrallah começou a passar a maior parte do tempo escondido, após a guerra do Hezbollah contra Israel em 2006.

Desde a morte de Nasrallah, Qasem fez três discursos exibidos na televisão, utilizando um árabe mais formal que o libanês coloquial de seu antecessor.