Publicado 30/10/2024 14:48

O governo venezuelano informou, nesta quarta-feira (30), que convocou seu embaixador no Brasil para consultas, em meio à crise desencadeada pelo veto brasileiro ao acesso da Venezuela aos Brics e aos questionamentos sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho."Informa-se à comunidade nacional e internacional que, seguindo instruções do presidente Nicolás Maduro Moros, foi decidido convocar imediatamente o embaixador Manuel Vadell para consultas", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores venezuelano.