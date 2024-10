Trecho de Hyderabad, próximo do ocorrido, na Índia - Reprodução / Google Street View

Publicado 31/10/2024 10:02 | Atualizado 31/10/2024 11:05

Um casal de idosos cegos conviveu com o corpo do filho de 30 anos por quatro dias sem saber que ele havia morrido. Policiais foram chamados após vizinhos repararem em um forte cheiro vindo da casa da família. O caso aconteceu na cidade de Hyderabad, na Índia, segundo o jornal "The Times of India".

Kaluva Ramana, de 60 anos, e Shantikumara Kumari, 65, foram encontrados debilitados, em um estado semiconsciente, ao lado do cadáver. Eles não conseguiam andar e nem chamar os moradores das proximidades, pois estavam com a voz debilitada, e sem auxílio, ficaram todo este tempo sem comer e beber água, de acordo com a publicação desta terça-feira (29).

Os agentes imediatamente os alimentaram após encontrá-los e deram um banho neles. A suspeita principal é que o filho, chamado de Pramod, morreu enquanto dormia, segundo o policial Surya Nayak. "A causa exata da morte só será conhecida após os exames de necropsia", disse.

As autoridades conseguiram localizar o filho mais velho, Pradeep, que mora em um bairro próximo. Eles informaram o familiar, que cuidará dos pais, sobre o incidente. O corpo de Pramod foi encaminhado ao hospital e passará por perícia.