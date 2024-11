Mulher colocou veneno em uma sopa de pimenta, prato típico da Nigéria - Reprodução

Mulher colocou veneno em uma sopa de pimenta, prato típico da NigériaReprodução

Publicado 31/10/2024 18:26

Cinco pessoas morreram na cidade de Edo, na Nigéria, depois que uma mulher supostamente envenenou as vítimas com sopa de pimenta. Quatro homens e uma mulher foram encontrados mortos depois que familiares notaram a ausência deles na casa.

De acordo com informações preliminares, a jovem teria envenenado a sopa de pimenta e dado a comida ao ex-namorado, de quem ela estava buscando vingança após o fim do relacionamento. Sem saber que a refeição estava envenenada, o jovem compartilhou a comida com quatro amigos, que também morreram.



Duas das vítimas eram irmãos, enquanto os outros três, incluindo a mulher, eram amigos, de acordo com informações do jornal 'Daily Post', da Nigéria.



A mulher foi presa, mas a polícia ainda está investigando o caso pois as autoridades trabalham com a hipótese de envenenamento por dióxido de carbono, já que os corpos estavam no mesmo quarto onde havia um aparelho de aquecimento a gás.