Milhares de voluntários estão ajudando a limpar a lama espessa que cobre tudo nas ruasAFP

Publicado 02/11/2024 10:14 | Atualizado 02/11/2024 11:26

A Espanha está enviando mais 5 mil soldados e 5 mil policiais para a região leste de Valência, após as enchentes devastadoras desta semana, que mataram mais de 200 pessoas, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sánchez neste sábado, 2.

Até agora, 205 corpos foram encontrados, sendo 202 em Valência, dois na vizinha Castela-La Mancha e um na Andaluzia, no Sul. É o desastre natural mais mortal da história da Espanha.



Equipes de resgate ainda procuram corpos em carros e prédios neste sábado, quatro dias após as enchentes repentinas no Leste da Espanha. Um número desconhecido de pessoas seguem desaparecidas.



Milhares de voluntários estão ajudando a limpar a lama espessa que cobre tudo nas ruas, casas e empresas nas cidades mais afetadas.



Atualmente, há cerca de 2 mil soldados envolvidos no trabalho de emergência, assim como quase 2,5 mil gendarmes da Guarda Civil - que realizaram 4,5 mil resgates durante as enchentes - e 1,8 mil policiais nacionais.