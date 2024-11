Brianna Moore inicialmente negou estar grávida - Divulgação/ Polícia de Tampa

Publicado 02/11/2024 10:41 | Atualizado 02/11/2024 10:56

Estados Unidos - Uma estudante universitária enfrenta acusações após dar à luz em campus universitário, matar o bebê e descartar os restos mortais em uma lata de lixo, em Tampa, na Flórida.

Brianna Moore, de 19 anos, que foi presa em outubro pelo crime cometido em abril, responde pelos crimes de homicídio culposo de uma criança, negligência infantil com grande dano corporal, falha em relatar uma morte e armazenamento ilegal de restos humanos.

"A investigação começou quando funcionários de segurança da universidade foram alertados sobre um possível aborto espontâneo na propriedade do campus", disse o Departamento de Polícia de Tampa em um comunicado.

"A investigação adicional levou à descoberta do bebê falecido, que mais tarde foi identificado como filho da suspeita. Uma autópsia determinou que o bebê morreu em decorrência de asfixia e múltiplas fraturas nas costelas. A morte foi considerada homicídio", acrescentou.

As autoridades foram chamadas pela primeira vez ao dormitório da Universidade de Tampa depois que as colegas de quarto relataram ouvir o som de um bebê chorando no banheiro compartilhado, de acordo com um comunicado à imprensa da Promotora de Justiça de Hillsborough, Suzy Lopez.



Brianna inicialmente negou estar grávida. No entanto, no dia seguinte, foi encontrado o bebê falecido, enrolado em uma toalha, na lixeira do banheiro, segundo o comunicado.



A jovem supostamente “admitiu ter dado à luz no banheiro e segurado o bebê fortemente contra seu corpo até ele parar de chorar”, alega o comunicado. “Ela disse aos investigadores que colocou o bebê em uma toalha e o colocou na lixeira.”



Lopez afirmou que Brianna seria extraditada para o Condado de Hillsborough, na Flórida, para enfrentar as acusações.



“Parte meu coração saber que essa menina poderia estar viva hoje se essa mulher tivesse alertado as autoridades de que precisava de ajuda”, disse Lopez em um comunicado.

“Em vez disso, ela tomou ações que levaram diretamente à morte de seu recém-nascido. Este é um caso difícil e delicado de processar, e nossa comunidade deve continuar educando as mulheres sobre os muitos recursos disponíveis para elas em situações como esta. A morte deste bebê era evitável", afirmou.