Alpinista era membro da seleção nacional - Reprodução/redes sociais

Alpinista era membro da seleção nacionalReprodução/redes sociais

Publicado 03/11/2024 11:14 | Atualizado 03/11/2024 11:15

O alpinista eslovaco Ondrej Huserka morreu durante a descida da montanha nepalesa Langtang Lirung, no Nepal, a 7.234 metros de altura no Himalaia, após uma subida histórica pela face leste, anunciou neste domingo (3) a associação de escalada da Eslováquia.



"Sua família e amigos devem aceitar a ideia de que ele já não está entre nós", escreveu a organização SHS James em nota, explicando que as "condições meteorológicas" não permitiram uma operação de busca a seu corpo.