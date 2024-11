Mais de 1.900 pessoas morreram desde 23 de setembro devido aos ataques israelenses - AFP

Publicado 03/11/2024 13:50

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que três pessoas foram mortas e outras nove ficaram feridas em um bombardeaio israelense em Haret Saida, região densamente povoada perto da cidade de Sidon, no sul. "O bombardeio do inimigo israelense em Haret Saida resultou em um número inicial de três mortos e nove feridos", declarou o ministério. O ataque não foi precedido por um aviso israelense de evacuação.



Também neste domingo, um bombardeio israelense atingiu a cidade de Ghazieh, ao sul de Sidon, informou a agência de notícias oficial libanesa NNA. O ataque atingiu um edifício residencial, segundo um correspondente da AFP, que disse que uma criança foi resgatada dos escombros. O Ministério da Saúde não comunicou nenhum balanço de mortos neste atentado.



Outros ataques atingiram uma área perto de um hospital público em Tebnin, cidade no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano. O prefeito, Nabil Fawaz, afirmou que houve danos significativos e que poderá ser retirado de serviço, mas ainda não há uma decisão oficial.

A guerra que eclodiu em outubro de 2023 na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas expandiu-se para o Líbano, onde o Exército israelense bombardeia intensamente contra o Hezbollah, aliado do grupo palestino, desde 23 de setembro.



Mais de 1.900 pessoas morreram desde então devido aos ataques israelenses, segundo uma contagem baseada em dados do Ministério da Saúde libanês.