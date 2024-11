Trump fala durante um evento noturno eleitoral - AFP

Publicado 06/11/2024 07:36 | Atualizado 06/11/2024 11:26

Líderes internacionais parabenizaram Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos através de mensagens no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 6.

O magnata está a um passo de vencer as eleições presidenciais nos EUA. No momento, o republicano tem 266 delegados no Colégio Eleitoral, contra 219 de sua rival, a democrata Kamala Harris. Um candidato precisa de 270 para assegurar a vitória.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou que "a Itália e os EUA são nações irmãs, unidas por uma aliança inabalável, valores comuns e amizade histórica". "É um vínculo estratégico, que estou segura que nós iremos fortalecer ainda mais", apontou.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também expressou felicitações a Donald Trump. "Parabéns presidente eleito Trump na sua histórica eleição vitoriosa". Ele também apontou que "como os aliados mais próximos, ficamos ombro a ombro em defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e cooperação".



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu os parabéns a Donald Trump "pela sua impressionante vitória". Ele destacou que lembra a reunião que teve com o republicano em setembro, quando trataram em detalhes da parceria estratégica entre seu país e os EUA e "formas para colocar um fim na agressão da Rússia à Ucrânia".

"Nos assuntos internacionais, aprecio a abordagem do presidente Trump da 'paz através da força'. Este é exatamente o princípio que pode trazer uma paz justa à Ucrânia", afirmou Zelensky em um comunicado.



Ele apontou que aprecia o compromisso de Trump de defender a "paz através da força" em temas globais. "Este é exatamente o princípio que pode praticamente tornar mais próxima a paz à Ucrânia", escreveu.



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou congratulações "ao meu amigo" Donald Trump pela sua vitória e almeja "renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais" a parceria estratégica entre o seu país e os EUA. "Juntos, vamos trabalhar para o benefício dos nossos povos e promover a paz global, estabilidade e prosperidade", disse.



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, expressou que a liderança de Trump "novamente será fundamental para manter nossa aliança forte" e ressaltou que tem o objetivo de trabalhar com ele na OTAN para "avançar a paz através da força".



Por outro lado, o presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou no X que conversou com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e destacou que "iremos trabalhar por uma Europa mais unida, forte e soberana neste novo contexto. Ao cooperar com os Estados Unidos da América e defendendo nossos interesses e valores".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, felicitou Trump no que chamou de "maior retorno da história" e destacou o compromisso com a aliança entre os países.



"Parabéns pelo maior retorno da história! Seu retorno histórico à Casa Branca oferece aos Estados Unidos um novo começo e um poderoso compromisso com esta grande aliança entre Israel e Estados Unidos", declarou Netanyahu em um comunicado.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, publicou uma mensagem para o magnata: "Espero que a relação entre Turquia e os Estados Unidos se fortaleça e que as crises e guerras globais e regionais acabem, em particular a questão palestina e a guerra entre Rússia e Ucrânia".

O emir do Catar, país mediador na guerra de Gaza e que possui a principal base militar norte-americana no Oriente Médio, também felicitou Trump e disse esperar "avançar nos esforços" para a paz.



“Estamos felizes em trabalhar juntos novamente (...) para avançar nossos esforços comuns em prol da segurança e da estabilidade, tanto na região quanto no mundo”, escreveu o emir Tamim bin Hamad al-Thani em sua conta no X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Trump por meio de comunicado oficial. Além dela, o chanceler alemão Olaf Scholz também enviou congratulações ao magnata.



"Por muito tempo, a Alemanha e os EUA têm trabalhado juntos com sucesso promovendo prosperidade e liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazê-lo para o bem-estar dos nossos cidadãos", disse Scholz.



Von der Leyen, por sua vez, disse estar "ansiosa para trabalhar com Trump novamente". "Vamos trabalhar juntos em uma parceria transatlântica que continue a entregar resultados para nossos cidadãos. Milhões de empregos e bilhões em comércio e investimento em cada lado do Atlântico dependem do dinamismo e da estabilidade de nosso relacionamento econômico", escreveu, ao prometer cooperação entre Europa e EUA.

No Facebook, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, publicou uma foto em que aparece ao lado de uma televisão que exibe programação sobre a apuração dos votos. "A caminho de uma vitória maravilhosa", escreveu.



Já o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, parabenizou o republicano. "Que Deus o abençoe e o guie", desejou em publicação no X (antigo Twitter).

O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba também felicitou o magnata e disse que espera entrar em contato com ele o mais rápido possível para discutir maneiras de fortalecer ainda mais os laços Japão-EUA.



"Espero cooperar estreitamente com o presidente eleito Trump para elevar ainda mais a aliança e as relações Japão-EUA a níveis ainda mais altos", disse Ishiba a repórteres.



O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol também se pronunciou. Ele disse que estava ansioso para trabalhar com Trump."Sob sua forte liderança, o futuro da aliança Coreia do Sul e da América brilhará mais", escreveu Yoon no X.

O presidente argentino, Javier Milei, saudou a "formidável vitória eleitoral" de Trump em uma mensagem em inglês na qual lhe desejou "sucesso e bênçãos". "Ele sabe que pode contar com a Argentina para cumprir sua tarefa", escreveu Milei em sua conta na rede X.



O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, juntou-se às felicitações e prometeu trabalhar com o próximo governo Trump "para continuar fortalecendo a relação entre os nossos países, para o benefício do nosso povo". "Que Deus o abençoe e o guie", disse o presidente salvadorenho Nayib Bukele.

A China, que foi alvo de duras críticas de Trump durante seu governo, disse esperar uma "coexistência pacífica" com Washington, segundo uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim.



Mais efusivo, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, insistiu em trabalhar pela "estabilidade regional" em uma área abalada pelo desejo de Pequim de um dia recuperar o que considera uma ilha rebelde.

O governo talibã no Afeganistão disse que espera "um novo capítulo" com a reeleição de Donald Trump, que durante o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos assinou um acordo de paz com os talibãs.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, expressou na rede X sua esperança de que haja "progressos tangíveis nas relações" e que Cabul e Washington "possam iniciar um novo capítulo".



*Com informações do Estados Conteúdo e AFP