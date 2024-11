Investidores em tabaco também podem esperar que Trump reprima as importações ilícitas de vapes descartáveis - Arquivo / Agência Brasil

Publicado 06/11/2024 11:52

Donald Trump, não fumante e abstêmio, não é fã de cigarros, mas seu triunfo na eleição presidencial dos EUA é aparentemente positiva para ações de tabaco. Listada em Londres, a British American Tobacco subia 4% nos negócios da manhã desta quarta-feira, 6.



Uma subsidiária ligada aos seus negócios nos EUA, a Reynolds American, foi uma grande doadora do comitê de ação superpolítica Make America Great Again Inc, ou MAGA.



A Reynolds tem lutado contra a proposta de proibição nacional do cigarro mentolado do governo Biden. A medida foi adiada no início deste ano; a vitória de Trump aumenta a probabilidade de que ela seja descartada permanentemente.



Os investidores em tabaco também podem esperar que Trump reprima as importações ilícitas de vapes descartáveis.



Esses produtos, que vêm principalmente da China, têm sido o segmento de crescimento mais rápido do mercado de nicotina dos EUA.



Uma proibição pode impulsionar as marcas de cigarros eletrônicos das empresas de tabaco.

* Fonte: Dow Jones Newswires.