Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres - AFP

Publicado 06/11/2024 12:00

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou nesta quarta-feira (6) que a organização está "preparada para trabalhar de forma construtiva" com o novo governo de Donald Trump, que venceu de forma contundente as eleições presidenciais americanas nesta terça-feira.



"Felicito a população dos Estados Unidos por sua participação ativa no processo democrático (...) A ONU está preparada para trabalhar de forma construtiva com a nova administração para encarar os dramáticos desafios que o nosso mundo está enfrentando", declarou Guterres em comunicado.

