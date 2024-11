Presidente do México, Claudia Sheinbaum - AFP

Publicado 06/11/2024 13:02

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu nesta quarta-feira (6) que “não há motivo para preocupação” após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que prometeu impor tarifas sobre as importações.

“O México sempre sai na frente, somos um país independente, livre e soberano, haverá boas relações com os Estados Unidos, estou convencida disso”, disse ela.

A esquerdista começou sua coletiva de imprensa matinal com essa mensagem de calma devido aos fortes laços com o vizinho do norte, o principal parceiro comercial do México.

“Assim que a vitória se tornar oficial, estabeleceremos comunicação e teremos boas relações”, acrescentou a presidente.

Durante a campanha, Trump fez do fluxo migratório e do tráfico de drogas do México para os Estados Unidos uma questão fundamental em seu discurso.

O republicano anunciou que planeja impor tarifas de 25% a 75% sobre produtos do México e da China se o tráfico de fentanil, uma substância poderosa associada a um terço das mortes por overdose nos Estados Unidos, continuar.

“Haverá diálogo”, disse Sheinbaum, reiterando que o fluxo de migrantes para a fronteira dos EUA diminuiu 75% desde dezembro passado, de acordo com as estimativas de seu governo.

Ela também destacou a relação comercial do México com os Estados Unidos, parceiros comerciais junto com o Canadá no acordo de livre comércio da América do Norte, o T-MEC.

“Há uma integração econômica muito importante que favorece os dois países, é um ponto forte de ambos, não competimos um com o outro, pelo contrário, nos complementamos”, disse ela.

Na noite de terça-feira para quarta-feira, o peso mexicano se desvalorizou mais de 2,5% com a confirmação da vitória do republicano, sendo negociado a 20,60 por dólar. “Nossa economia é muito sólida”, disse Sheinbaum.