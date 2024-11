Vice-presidente norte-americana, Kamala Harris - AFP

Publicado 06/11/2024 14:38





Kamala, que vai discursar na Universidade de Howard, em Washington, às 16h (18h no horário de Brasília), foi derrotada maciçamente por Trump, apesar de a maioria das pesquisas de opinião sugerirem uma disputa acirrada. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fará um discurso nesta quarta-feira (6) informou a Casa Branca, na primeira reação da democrata à sua derrota nas eleições presidenciais para o republicano Donald Trump Kamala, que vai discursar na Universidade de Howard, em Washington, às 16h (18h no horário de Brasília), foi derrotada maciçamente por Trump, apesar de a maioria das pesquisas de opinião sugerirem uma disputa acirrada.

Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, além dos importantes Texas e Ohio. O candidato republicano soma 276 votos no colégio eleitoral contra 219 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris.