Morgan Perigo exibe o anel de formatura da Universidade McMaster que perdeu no oceano, em 1977, em BarbadosDivulgação

Publicado 06/11/2024 17:39 | Atualizado 06/11/2024 17:41

No dia que fez 83 anos, o canadense Morgan Perigo jamais imaginou receber um presente inusitado. Exatos 47 anos depois de perder o anel de formatura no mar, ele reencontrou a peça graças a um mergulhador.

Alex Davis disse que estava mergulhando com seu detector de metais perto de Miami Beach, em Barbados, um pequeno país do Caribe, quando encontrou um anel enterrado debaixo d'água.



O anel da Universidade McMaster, no estado de Ontario (Canadá) trazia o ano de 1965 e as iniciais 'FMP'. Então, Davis contatou a escola para ajudar a encontrar seu dono.



Karen McQuigge, diretora de engajamento de ex-alunos da McMaster, pesquisou o banco de dados e identificou o provável dono do anel como Morgan Perigo, que se formou em matemática em 1965.



McQuigge entrou em contato com Perigo, que revelou ter perdido seu anel no oceano durante uma viagem em família para Barbados, em 1977.



"Um dia, peguei meu filho mais novo e entrei no mar. Ele foi derrubado por uma onda, então eu o alcancei para agarrá-lo. Ele puxou minha mão e meu anel saiu. Nós o procuramos, mas não tivemos sucesso", disse Perigo.



David enviou o anel para o dono em um malote dos correios e a peça foi entregue a Perigo justamente na noite do aniversário de 83 anos. "Que presente maravilhoso e inesperado de aniversário", afirmou Perigo, que promete nunca mais tirá-lo do dedo.